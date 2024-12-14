Мнение: Капиталистическая сытость, или потерянные советские годы

Образованному человеку достаточно одного взгляда на график, чтобы увидеть там очевидное: при капитализме благосостояние народа выросло, причём не просто выросло, а рвануло вверх, как на ракете. Елена с Дзена составила таблицу — сколько месячных наборов еды можно было купить на одну зарплату с 1913 по 2023 год. Источники вот, вот и вот.

Я перевёл данные в приложенный к статье график. Кратко пробежимся по периодам.

В 1913 году жили нормально. Технический прогресс до тракторов ещё не дошёл, эпоха тракторов начнётся только в 1917, однако пахали «при царе» отнюдь не деревянными сохами, так что еды хватало. Для сравнения: к уровню 1913 года мы ненадолго вернулись в постсоветском хаосе 1990-х. По сытости 1913 — это примерно 1995, только вместо бандитизма тогда свирепствовал революционный террор.

В 1914 на Россию напала Германия, началась Вторая Отечественная война, которую у нас чаще называют сейчас Первой мировой. С едой стало хуже, однако в целом экономика Империи с честью выдержала удар. «Брюквенная зима» и голодные смерти были в Германии, а не у нас.

В 1917 большевики захватили власть и, как хвастался Владимир Ильич, устроили гражданскую войну. Пришла ленинская разруха. Еда исчезла, так как коммунисты отбирали зерно у крестьян и хлеб у торговцев: урожаи резко упали, система распределения встала. От голода 1921-1922 погибли 5 млн человек, что сделало его крупнейшим голодом во всей Европе начиная со Средних веков.

В 1921 сражающийся с подступающей деменцией Ленин осознал, что экономически коммунизм провалился. Он вернул элементы свободного рынка, провозгласив НЭП — Новую Экономическую Политику. Прошло всего несколько лет, и капитализм привёл в Советскую Россию относительную сытость. Крестьяне, правда, не успели так быстро оправиться от военного коммунизма, но зато рабочие наслаждались за счёт крестьян заниженными ценами на продовольствие: на одну зарплату рабочие могли купить даже больше еды, чем в 1913 году.

В этот период Россию посетил Дэн Сяопин, отец китайского экономического чуда. Внимательно изучив опыт НЭПа, он реализовал его в 1978 году, когда пришёл к власти в Китае. СССР тоже мог бы стать развитым и богатым, как современный Китай, причём на полвека раньше, но…

в 1929 Сталин решил свернуть НЭП. Что ещё хуже, в ходе борьбы с крестьянами, «последним капиталистическим классом», Сталин провёл коллективизацию, загнав народ в колхозы. Страшный голод второй раз накрыл СССР — только в 1932-1933 от голода погибли 7 млн советских людей.

В предвоенные годы жили впроголодь, особенно сильны продовольственные затруднения были в 1937 году. Настоящий голод, однако, начался только в 1941-1942 — колхозная система не вытягивала военный режим. Голодала даже армия, и очень тяжело было в тылу. Смертность в лагерях была сверхвысокой: в некоторые периоды заключённых переставали кормить. Не закончился голод и после Победы. В 1946 Сталин отправил продовольствие в Европу, чтобы продемонстрировать иностранцам, как силён СССР, и как быстро мы восстановились после войны. Итог — голод 1946-1947 с большим количеством смертей.

В 1948 начался период восстановления, и до смерти Сталина в 1953 году крупных голодовок больше не было.

В 1955 году к власти пришёл Хрущёв. Когда голод очередной раз занёс костлявую руку над СССР, Хрущёву пришлось выбирать: или позволить крестьянам умирать, как это сделал бы Иосиф Виссарионович, или снова развернуть НЭП, или сдаться буржуям, начав закупать зерно в Канаде. Хрущёв выбрал третий вариант — гибельный для экономики и дипломатии, но, по крайней мере, гуманный. При Хрущёве впервые с 1916 года русские крестьяне начали досыта есть.

В 1964 году Хрущёва сменил Брежнев. Масштабные закупки зерна за нефтяные деньги позволили приподнять уровень жизни в СССР, также свою роль сыграл докатившийся, наконец, до наших полей технический прогресс. На графике мы наблюдаем рост объёмов еды, доступных на одну зарплату, однако тут надо сделать поправку на дефицит. Еда по государственным ценам была доступна не всем и не везде, а рыночные цены, в свою очередь, были как минимум вдвое выше государственных.

Пожалуй, можно грубо сказать, что примерно в 1960-х мы достигли уровня сытости 1913-го года: так, во всяком случае, следует из советских данных по потреблению еды.

В 1985 году молодой и бодрый Горбачёв начал Перестройку — он попытался повторить путь Дэна Сяопина, то есть включить, наконец, НЭП. К сожалению, было уже слишком поздно, за время правления Хрущёва и Брежнева советская экономика зашла в невозвратный тупик. Страна потеряла управляемость, финансовая система рассыпалась, движение товаров застопорил тотальный дефицит.

СССР рухнул в 1991 году, начался политический и экономический хаос. Рубль не только втянул в себя как накопленную с хрущёвских времён инфляцию, но и получил полтора десятка ударов в спину — от отколовшихся республик, которые привезли все свои рубли в Россию, чтобы поменять их у нас на товары или на валюту. К счастью, безумств в стиле Ильича неверные ельцинские кадры всё же не совершали, поэтому серьёзного голода удалось избежать.

После кризиса 1998 года постсоветский хаос закончился, мы перешли на нормальный капитализм. Уровень жизни россиян начал стремительно восстанавливаться. Спасибо Путину и сменявшему его на 4 года Медведеву, долгий период стабильности позволил талантливому и работящему русскому народу использовать преимущества рыночной экономики по максимуму. В 2010-х советская бедность осталась уже далеко позади. С опозданием на несколько десятилетий мы живём теперь так, как могли бы жить — если бы не катастрофа 1917 года — уже в 1950-х годах.