Банк России с 1 января 2025 года введёт в обращение банкноты номиналом 100 тысяч рублей

Чтобы «удовлетворить растущие потребности экономики» Банк России с 1 января 2025 года приступит к выпуску новых банкнот номиналом 100 тысяч рублей.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, увеличение номинала банкнот облегчит жизнь россиян, которые теперь смогут использовать меньшую денежную массу, покупая «продукты первой необходимости». В финансовом регуляторе уверяют, что идея выпуска 100-тысячных купюр стала результатом многочисленных просьб бизнеса и парламентариев. На фоне удорожания базовых товаров и услуг бизнес стал буквально задыхаться от необходимости носить с собой мешки с деньгами, чтобы расплатиться за аренду.

– Ранее мы получали жалобы от бизнесменов, что размер суммы в кошельке создаёт не только физический, но и моральный дискомфорт, — отметила Набиуллина.

В свою очередь председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что одной купюры в 100 тысяч недостаточно. На рабочем совещании с руководством Центробанка он заявил:

– Нужно выходить на новый уровень, срочно запускать банкноты номиналом 100, 200 и даже 500 тысяч рублей. Иначе как людям добираться до магазина, чтобы купить, например, пару лобстеров и бутылочку шампанского?

По словам Грефа, в стране даже стало сложно найти бомжей, зарабатывающих 100 тысяч рублей в месяц, что, по его мнению, можно считать «сигналом кризиса».

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