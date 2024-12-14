 

Рупор кремлевской пропаганды: Удар по Украине. 13.12.2024

14.12.2024, 1:05, Разное
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Схема ракетного и беспилотного удара по Украине утром 13 декабря 2024 года.
МО РФ сообщило, что удар наносился в ответ на обстрел Таганрога.
После удара половина Украины осталась без света. Киевский режим срочно запросил ЕС увеличить переток электроэнергии.
Также сообщается, что помимо генерирующих и распредетельных мощностей были поражены командные пункты, аэродромы и объекты инфраструктуры. Применялись ОТРК, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы". Новые образцы ракет типа "Орешника" не применялись.

Источник: Colonel Cassad


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