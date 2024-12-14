Рупор кремлевской пропаганды: Удар по Украине. 13.12.2024

Схема ракетного и беспилотного удара по Украине утром 13 декабря 2024 года.

МО РФ сообщило, что удар наносился в ответ на обстрел Таганрога.

После удара половина Украины осталась без света. Киевский режим срочно запросил ЕС увеличить переток электроэнергии.

Также сообщается, что помимо генерирующих и распредетельных мощностей были поражены командные пункты, аэродромы и объекты инфраструктуры. Применялись ОТРК, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы". Новые образцы ракет типа "Орешника" не применялись.

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