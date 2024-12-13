Рупор кремлевской пропаганды: Разгул демократии на Гаити

Разгул демократии на Гаити

Кстати, о Гаити. Вести оттуда приходят такие, что волосы на голове шевелятся.

Главарь одной из местных банд в предместье столицы Порт-о-Пренса приказал убить свыше 110 человек (кто-то даже пишет про 250 (https://www.pousioupatkonnen.com/massacre-a-wharf-jeremie-le-bilan-continue-de-salourdir-des-enfants-parmi-les-criminels/)), достигших возраста 60 лет.

У данного господина заболел ребенок и он счел, что это является следствием колдовства кого-то из стариков. В связи с этим он велел своим подручным от них избавиться — даже если среди колдунов имелись родственники.

Ранее эта же банда зачистила «свой район» от предполагаемых гомосексуалистов. Здешние методы борьбы с ЛГБТ вы, я думаю, представляете.

На неделе другая вооруженная группировка вырезала как минимум 20 человек — в том числе и детей — врываясь в дома, пока все спали. Правда, на этот раз причиной зверств стало не колдовство, а месть конкурентам, ранее убившим их людей.

https://t.me/sex_drugs_kahlo/6212 – цинк

Капиталзм, счастье, зашибись…

Напомню, что США длительное время руководили Гаити практически в ручном режиме.

—