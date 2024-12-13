 

Специалисты «Росатома» выводят из эксплуатации легендарный реактор

13.12.2024, 22:40, Разное
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Остановка реактора АДЭ-2

На «Горно-химическом комбинате» (входящем в «Росатом» ГХК), расположенном в городе Железногорск, выводится из эксплуатации заслуженный уран-графитовый реактор модели АДЭ-2, функционировавший почти полвека, нарабатывая оружейный плутоний, попутно отапливая населенный пункт. Процесс вывода займет около двух лет.

Сверхсекретное на то время реакторное производство, размещенное на ГХК и нарабатывающее оружейный плутоний, имело в своем составе мощнейшие реакторы моделей АД, АДЭ-1, АДЭ-2, относящиеся к уран-графитовому типу установок.

АД с АДЭ-1, запущенные в работу в уже далеких 1958 и 1961 годах, являлись одноцелевыми и предназначались только для выработки плутония. Их остановили в 1992 году и из эксплуатации они относительно давно выведены.

В свою очередь АДЭ-2, заработавший в 1964 году, стал двухцелевым — кроме наработки самого плутония, он выполнял и «гражданские» функции. В частности, тепло с него шло для получения электроэнергии и на нагрев воды, с 1966 года направлявшейся на отопление Железногорска и подачу горячего водоснабжения в жилой массив и социальные учреждения.

40 лет реактору АДЭ-2

Остановили АДЭ-2 весной 2010 года, после чего из активной зоны установки выгрузили ядерное топливо, а графитовую кладку перевели в безопасное состояние. Причем отработанное ядерное топливо переработали на мощностях радиохимического завода ГХК.

Здесь стоит отметить, что после полного завершения процедуры вывода АДЭ-2 станет представлять собой музей отрасли, так что во время работ по его выводу специалисты постараются как можно полнее сохранить исторический вид установки.


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