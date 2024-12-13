 

Мнение «аналитика»: О полной пор***графии… Что в ВСУ делают со Старлинком?

13.12.2024, 22:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В этой заметке будет много «весёлых» картинок. Но — строго под катом. Тема-то «щекотливая». Даже пикантная.

Дело в том, что новая порция статистики подоспела. И она с очень интересной стороны показывает, насколько за последние три года изменилась и сама Украина, и её вооружённые силы.

Вот ведь что Путин натворил!

Один из самых популярных интернет-ресурсов для взрослых выкатил статистику посещений за 2024 год. О ней чуть ниже, а пока можно отметить, что #Украина стабильно входит в Топ-20 стран по числу посещений. А вот #Россия, несмотря на кратно большую численность населения, остаётся где-то за бортом этой «грешной 20-ки».

Приоритеты по категориям видеоконтента тоже долгое время оставались стабильными. Украинцы и украинки предпочитали «реал», россияне — «русское». Надо сказать, что «реал» — это такая внегендерная категория: согласно данным сайта, её в примерно равной степени выбирают и #мужчины, и #женщины.

В 2024 году произошли два знаковых события. ВСУ «зашли» в Курскую область, а в России начали тормозить и блокировать самый популярный сайт со взрослыми видео. И результаты не замедлили себя ждать.

Украинский интерес резко сместился в «мужскую» часть спектра: представители сильного пола ищут видосы с милфами в несколько раз чаще, чем представительницы слабого. Тем более, что последние активно покидают Украину. По всей видимости, статистику просмотров контента с «мамочками» формируют теперь тактикульные мужики из ВСУ, научившиеся пользоваться Старлинками за пределами боевых задач. Что касается как бы российской статистики, то и она формируется теперь по большей части зашедшими на территорию РФ непрошеными «гостями». Интересные, однако, у них предпочтения

Ну и как тебе такое, Илон Маск?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Разгул демократии на Гаити

13.12 / Специалисты «Росатома» выводят из эксплуатации легендарный реактор

13.12 / Мнение: Кризис перепроизводства в Китае, китайский метод получения железа и металлические санкции против США

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Единое пространство для дронов и самолетов в Сибири

13.12 / Мнение «аналитика»: О тайном бегстве президента… Что делать дальше будем?

13.12 / Мнение: Как маленькая Польша собирается бороться против большой России

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Не более преступно…

13.12 / Входящие звонки и SMS станут платными с 1 января 2025 года

13.12 / Электромобили Hyundai теперь можно просто купить на Amazon

13.12 / Собянин осмотрел ход строительства антиосадочного купола

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика