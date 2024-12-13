Мнение: Кризис перепроизводства в Китае, китайский метод получения железа и металлические санкции против США

1. Китай, возможно, столкнулся с классическим кризисом перепроизводства, про который так любили писать Маркс и его последователи, критиковавшие капитализм. Слово «кризис» звучит неприятно, однако на практике кризис — важная часть стандартного рабочего цикла капитализма. Нынешнее предбанкротное состояние стран Запада объясняется во многом тем, что они решили в 2008 году отменить кризисы, залить проблемы деньгами. Теперь мы достоверно знаем, что так делать было нельзя.

Так вот, кризисы перепроизводства оздоровляли экономику капстран чуть ли не каждое десятилетие. Теперь мы видим нечто похоже и в Китае (ссылка):



Китайские власти не могут справиться с падением производственных цен из-за слабого спроса, более того, в минувшем месяце ситуация усугубилась. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР пишет «Интерфакс».

В ноябре они снизились на 2,5 процента после падения на 2,9 процента в октябре. Дефляция отмечается 26 месяц подряд, при этом с начала года она составляет 2,1 процента, то есть в последние месяцы динамика ухудшается.

…

Дефляция остается одной из главных проблем руководства КНР в последние годы, с которой власти не могут справится. Из-за снижения цен производители теряют доходы, что в перспективе грозит потерей финансовой устойчивости, однако повысить стоимость продукции они не могут из-за перепроизводства относительно внутреннего спроса.

Что ж, если журналисты нигде не ошиблись, то из этого можно сделать следующие выводы: во-первых, в Китае таки капитализм, а не коммунизм, как нам до сих рассказывают некоторые коммунисты. Во-вторых, оказывается, цены на радость народу может снижать не только добрый товарищ Сталин, цены могут снижать и капиталисты.

В-третьих, классическим методом разрешения кризиса производства и предотвращения новых таких кризисов марксисты признавали завоевание колоний, чтобы сбывать товары на новый рынок сбыта. Но Китай почему-то не торопится никого завоёвывать…

2. Китай уже давно производит бо́льшую часть стали и железа в мире. Но теперь китайские учёные утверждают, что отрыли новый способ производства железа, который ещё сильнее закрепит мировое лидерство Китая (ссылка):

Открыт новый, в 3600 раз более продуктивный метод производства железа.

Как уверяют разработчики, весь процесс производства железа можно осуществить за 3-6 секунд, а не за 5-6 часов, как в классических домнах. Секрет в порошке железной руды мелкого помола, который, попадая в раскаленную печь, вызывает взрывную химическую реакцию. Результат десяти лет исследований ученых из Китая способен совершить переворот в металлургической промышленности.

Сейчас Китай производит железо из высококачественных руд и тратит значительные средства на импорт из Австралии, Бразилии и Африки. Новая технология могла бы повысить экономическую эффективность сталелитейной промышленности КНР на одну треть. <…>

Объёмы производства стали в Китае уже превосходят совокупное производство всего остального мира, что обеспечивает Пекин значительным преимуществом в таких ключевых отраслях, как скоростной железнодорожный транспорт, судостроение, автомобилестроение.

3. Санкции Китая против США не ограничились запретом на поставки дронов и запчастей к ним (ссылка). Целый ряд стратегически важных для развития современных технологий материалов теперь также не будут поставляться (ссылка):



Власти Китая ввели прямой запрет на экспорт в США ряда материалов, которые, по мнению китайских властей, могут иметь потенциальное военное применение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства торговли КНР.

Так, под запрет попали галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы (какие именно, не уточняется). Вышеперечисленные материалы, в частности, имеют важное значение для производства полупроводниковых компонентов. <…>

Как отмечает Reuters, новые антиамериканские санкции усиливают и без того серьезные ограничения на экспорт полезных ископаемых, которые Пекин постепенно вводит с прошлого года. Они последовали за угрозой избранного президента США Дональда Трампа (вступит в должность 20 января) ввести дополнительные 10-процентные пошлины на весь китайский импорт.

«Этот шаг представляет собой значительную эскалацию напряженности в цепочках поставок, где доступ к сырьевым ресурсам на Западе и так затруднен», — заявил агентству соучредитель консалтинговой компании Project Blue Джек Беддер. По подсчетам этой компании, в этом году на долю Китая пришлось 59,2% производства рафинированного германия и 98,8% производства рафинированного галлия.

Нам всё это на руку. Чем хуже будут отношения Китая и США, тем комфортнее нам будет сотрудничать с Китаем в вопросах обороны от американской агрессии.