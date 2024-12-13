 

Рупор кремлевской пропаганды: Единое пространство для дронов и самолетов в Сибири

13.12.2024, 21:50, Разное
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В Сибири собираются провести эксперимент по внедрению зарегистрированных дронов в единое пространство с пилотируемой авиацией. С учетом бурного развития беспилотников, рано или поздно это предстоит реализовать на практике по всей стране.

Власти хотят создать воздушное пространство для дронов над всем СФО

Источники «Суверенной экономики» рассказали, что в правительстве рассматривают вопрос создания единого воздушного пространства для БПЛА над территорией всего Сибирского федерального округа. Первой с инициативой установления экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций выступила Томская область. Соответствующее письмо было направлено в Минэк от заместителя губернатора региона.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства говорится, что ЭПР будет направлен на гармонизацию взаимодействия и взаимную валидацию документов, подтверждающих летную годность воздушных судов и квалификацию персонала гражданской, экспериментальной и государственной авиации. Фактически в рамках эксперимента предлагается наработать практику перехода пилотов из частной авиации в коммерческую. Руководствоваться при этом будут не наличием разрешительных документов, а количеством часов, которые налетал пилот.

ЭПР также должен автоматизировать процедуры для легитимного использования воздушного пространства. Помимо этого, планируется создание системы массовой подготовки кадров и разработка образовательных и профессиональных стандартов, исходя из реальных потребностей отрасли. Более того, будут апробироваться одновременные полеты пилотируемых и беспилотных воздушных судов в одном воздушном пространстве.

Собеседники «Суверенной экономики» в отрасли БПЛА говорят, что аналогичные ЭПР планируются к введению во всем Сибирском федеральном округе. После будет применяться одновременная эксплуатация беспилотников и пилотируемой авиации в едином воздушном пространстве. «Суверенная экономика» уже писала, (https://t.me/suverenka/12143) что Росавиация планирует выделить новый класс воздушного пространства для беспилотников. Речь идет о высотах от 300 до 500 метров, куда гражданская авиация не будет иметь права заходить без разрешения.

https://t.me/suverenka/12476 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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