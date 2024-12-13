Мнение «аналитика»: О тайном бегстве президента… Что делать дальше будем?

Никто — ни доверенные подчинённые, ни проверенные соратники, ни даже личная охрана ничего не подозревали до самого последнего момента. И верили своему президенту. Тоже до последнего.

Каково же было их удивление, возмущение, гнев и отчаяние, когда утром глава государства перестал отвечать на их звонки и вообще «пропал с радаров». В прямом смысле слова. Исчез. Сбежал.

Да, Владимир #Путин… действительно «своих не бросает». Именно по его указанию сирийского экс-лидера Башара Асада тайно и спешно вывезли в Россию. Об этом рассказало неполживое западное агентство Reuters.

После начала наступления оппозиционных сил Башар Асад пытался договориться о помощи со стороны России и Ирана. А оставшись без поддержки, он решил тайно бежать в Москву, обманув своих соратников и бросив родственников. «Завтра увидим», – ответил Асад своему премьер-министру Мохаммеду Джалали, когда тот позвонил ему в 22:30 в прошлую субботу, 7 декабря, чтобы рассказать, насколько трудная ситуация сложилась в Хомсе – последнем городе на пути вооруженных повстанцев к Дамаску.

На следующий звонок, на рассвете воскресенья, когда оппозиционные войска уже двигались к столице Сирии, Башар Асад не ответил, рассказал экс-премьер саудовскому телеканалу Al Arabiya. В это время властитель, чья семья правила страной с 1971 г., уже летел на самолёте с выключенным транспондером на российскую военную базу в Хмеймиме. Это выяснил Reuters по итогам разговоров с 14 людьми, знающими, как Башар Асад провел последние дни и часы в Сирии. Побег организовали агенты российской разведки, которые из Хмеймима доставили беглеца в Москву, рассказывали ранее Bloomberg знакомые с ситуацией люди.

Побег готовился и осуществлялся в тайне от всех. За несколько часов до того, как покинуть Дамаск, сирийский лидер на совещании в субботу примерно с 30 военачальниками и руководителями служб безопасности заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал войска продержаться. На самом деле, никакой поддержки ждать не приходилось. Об этом Асад знал уже более недели, так как слетал в Москву в четверг, 28 ноября, – на следующий день после того, как повстанцы под предводительством террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) начали стремительное наступление из контролируемой ими провинции Идлиб на Алеппо. Но в Кремле к мольбам Асада о военном вмешательстве остались глухи, сказали три дипломата из ближневосточных стран. По словам источников Reuters, его жену и троих детей вывезли в российскую столицу чуть ранее.

Тем не менее в Москве, несмотря на отказ помогать войсками, все же не были готовы бросить Башара Асада на произвол судьбы, рассказал российский дипломатический источник. Организацией «коридора» для него занялся в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, который в субботу и воскресенье присутствовал на форуме в Катаре. Он попросил Катар и Турцию использовать свои связи с боевиками из ХТШ, чтобы те не препятствовали выезду экс-президента. По словам сотрудника западной спецслужбы, Сергей Лавров для этого сделал «всё, что мог».

А кто похлопочет за другого президента, когда придёт срок?

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