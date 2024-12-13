Мнение: Как маленькая Польша собирается бороться против большой России

Польский гражданин Кшиштоф Карчевский съездил в Россию, в Ярославль, и был приятно удивлён как самим городом, так и дружелюбным отношением русских к полякам. Удивление понятно: польская пресса неуклонно разжигает, так что многие поляки всерьёз считают нас чудовищами. Цитирую (ссылка):

Первое, что бросается в глаза каждому поляку в России, и особенно в таких относительно моноэтнических русских городах, как Ярославль, это полное отсутствие ненависти к полякам. Здесь вы встретитесь, если можно так сказать, с доброжелательным любопытством, и потом будете постоянно сталкиваться с желанием местных всячески вам помочь. Русский, встречаясь с поляком, не вспомнит, что Польша сейчас глубоко вовлечена в конфликт на Украине и снабжает Киев оружием, русский вспомнит, что любит Анну Герман и Барбару Брыльскую, что мы славяне, что наши народы против “радужного безумия”. Было опасение, что я как представитель государства-члена Североатлантического альянса, страны-спонсора “ЧВК НАТО” на Украине столкнусь с ненавистью, но произошло обратное. Это сразу же излечило меня от стереотипов. Излечившись, я невольно начал искать сходства поляков с русскими и нашел много общего. На вокзале я заметил отсутствие нищих и неприятных запахов, которые являются обязательной приметой любого вокзала в большом городе. И вообще, честно говоря, я не видел ни одного нищего. Где они?

Жители Ярославля, когда им говорят, что Ярославль – большой город, смеются. Но по польским меркам он действительно большой, примерно, как Щецин. И довольно чистый. Хотя не такой чистый, как Зеленоградск. В этом смысле он похож на небольшие городки в Польше, где легче поддерживать чистоту. Жители Ярославля не замечают, что живут в очень красивом городе с тысячелетней историей и постоянно жалуются на состояние своих дорог. Лично я не заметил ни одного вопиющего случая. Где-то шли ремонтные работы, где-то были совершенно обычные дыры, совсем как в Польше, но, разговаривая с местными жителями, я заметил, что они даже краснели, когда рассказывали о своих дорогах. Судя по всему, это их больное место.

Когда мы вошли в отель, произошло нечто неожиданное: узнав, что я поляк, администратор предоставил мне… скидку. <…>

Я зашел в магазин и совершенно потерялся в разнообразии товаров… Что вообще происходит, где санкции? Как они повлияли на россиян? Докладываю: вообще никак. Дефицита нет, продукты отличного качества, свежие. Один только ассортимент сортов хлеба может вызвать головокружение. И самое главное, здесь здоровая пища стоит столько же, сколько и нездоровая, у человека здесь есть выбор, если хочет, он может купить то, что мы называем экопродуктами. Бедный может купить те же продукты, что и богатый. Что касается вещей и брендов, то Россия наводнена качественной продукцией из Китая, и покупать европейские бренды здесь нет никакого смысла. Есть и хорошие русские вещи, натуральные ткани, кожа – цены на них не космические.

С чем сейчас в России проблема, так это с автомобильной промышленностью. Если послушать русских, то можно подумать, что это даже не проблема, а настоящая катастрофа. Однако по улицам здесь ездит столько дорогих машин, что в наличие каких-то сложностей вообще-то поверить сложно. Похоже, тот, кто первым вырвется из концлагеря под названием Европейский Союз, обретет в россиянах благодарных покупателей – судя по автомобилям, покупательная способность здесь очень высока.

Чего им не хватает? Честно говоря, здесь еще чувствуется ностальгия по привычным, но недоступным сейчас вещам. Известным духам, знакомым маркетплейсам и т. д. Но скоро эта ностальгия испарится, высохнет, как лужа на солнце, и русские забудут. К сожалению. Пока что мы еще можем вернуться на этот рынок со своими товарами. Пока. Но время утекает очень быстро, секунда за секундой. Я это почувствовал.

Тем временем блогер denalt приводит два неприятных для поляков графика (ссылка). Согласно первому, население Польши по всем вариантам прогноза от ООН будет в этом веке только лишь сокращаться. По среднему варианту прогноза, с нынешних 37 миллионов до 19 миллионов в 2100 году.

Согласно второму графику , доля польского населения старше 65 лет вырастет с нынешних 20% до почти 40% к концу столетия, причём уровень в 33% будет достигнут уже к 2050 году. Опять же, по среднему варианту прогноза – по худшему варианту доля пожилых людей может к 2100 году дойти аж до 60%.

Полагаю, все эти прогнозы гипероптимистичны, так как исходят из реалий прошлого века, уже для Запада неактуальных. Мы наблюдаем сейчас повсеместное обвальное сокращение рождаемости. Я ничуть не удивлюсь, если 19 миллионов в Польше в реальности окажутся ближе к 5-10 миллионам, из которых пенсионерами будет не 60%, а 90%. Пока что это базовый сценарий для всех сколько-нибудь развитых стран.

Как мы с вами недавно обсуждали, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский со всей откровенностью повторил ленинский тезис, заявив, что будет сопротивляться «восстановлению Российской Империи» (ссылка):

Мое послание российской делегации заключается в следующем: мы не поддаемся на вашу ложь. Мы знаем, что вы делаете. Вы пытаетесь восстановить Российскую Империю, и мы вам этого не позволим. Мы будем сопротивляться вам на каждом шагу.

Положим, нынешняя польская элита и вправду нацелена на лаять на русского медведя, кусать его за ноги. Но интересно было бы узнать, как Польша собирается «сопротивляться восстановлению Российской империи», когда она станет маленькой и старой? Есть ли у поляков план, который соизмерял бы польские амбиции с реальной демографией Польши?