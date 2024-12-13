Входящие звонки и SMS станут платными с 1 января 2025 года

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13.12.2024, 19:33, Разное
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Государственная дума приняла поправки в федеральный закон «О связи», которые устанавливает новый порядок тарификации всех входящих вызовов и SMS для абонентов операторов сотовой связи.

С 1 января 2025 года россиянам придётся платить от 10 копеек до 2 рублей за любой входящий звонок и по 5 копеек за каждое поступившее сообщение. Все собранные направят направлены компании «Ростелеком» на строительство вышек сотовой связи в отдалённых регионах.

«Это позволит нам за несколько лет покрыть всю территорию страны связью, а это даст толчок развитию самых разных сфер экономики», – сказал замминистра связи Иосиф Гольдштейн.

По оценкам экспертов, в 2025 году благодаря новому сбору «Ростелеком» получит дополнительно не менее 500 миллиардов рублей. Как подчеркнули в Минсвязи, звони в мессенджерах пока останутся бесплатными, однако в будущем гражданам придётся платить и за них — соответствующие поправки сейчас разрабатывается в профильном комитета Госдумы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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