 

Электромобили Hyundai теперь можно просто купить на Amazon

13.12.2024, 17:45, Разное
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Крупнейшая торговая онлайн-площадка Amazon пополнилась новым товаром – это электромобили. Не игрушки и не наборы для сборки моделей, а полноценный транспорт. На данный момент доступна техника производства Hyundai, но со следующего года обещано добавление новых брендов.

Процесс покупки электроавтомобиля на маркетплейсе ничем не отличается от приобретения иных товаров. Продавцами выступают региональные дилеры бренда, а Amazon обеспечивает удобный сервис для покупателей. В частности, возможность увидеть отзывы и реакцию на них дилеров с тем, чтобы определиться с наилучшими предложениями и не торговаться.

Услуга пока доступна лишь в 48 городах континентальной части США. Покупатели заранее могут узнать комплектацию машины, цвет, отделку и прочие показатели. Есть удобный механизм оценки стоимости и сравнения ее с прочими предложениями.Источник &#8212 Amazon


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