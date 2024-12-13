 

Собянин осмотрел ход строительства антиосадочного купола

13.12.2024, 17:33, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин 13 декабря посетил два района столицы, где строят Большой антиосадочный купол – искусственное сооружение, которое гарантирует горожанам управляемую погоду круглый год.

Он поговорил с рабочими и руководителями стройки и выразил надежду на то, что масштабный проект будет завершён в срок – не позже 2030 года.

– То, что вы делаете, – это большая работа в рамках большой инициативы, большой концепции, которую мы назвали «Москва-2042». Но этот объект, я надеюсь, в общих чертах, в рамках первой очереди будет завершён у нас не позже 2030 года. Хочу сказать вам спасибо за ответственность, за труд, – сказал мэр.

Согласно плану, первая очередь купола гарантирует перераспределение нежелательных метеорологических явлений в Московском регионе. Реализация второй очереди проекта (2035-2037) позволит управлять погодой вручную – москвичи будут выбирать климатический план года с помощью проекта «Активный гражданин».

– Захотим отменить зиму – отменим зиму. Точно сократим период весенней слякоти, весеннего холода некомфортного… Хотя я бы зиму не отменял, московская зима мне нравится. Это горожане решать будут в любом случае, – добавил Собянин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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