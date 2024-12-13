 

ФБР советует каждому придумать секретный код для защиты от ИИ-мошенничества

13.12.2024, 16:05, Разное
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ФБР предупредило американцев об опасности новых типов мошенничества, использующих искусственный интеллект. И одновременно порекомендовало простой способ защитить себя и своих близких – нужно придумать секретное слово или фразу, которую будете знать только вы.

Представьте себе, что кто-то звонит вам и говорит, что это ваш ребенок, который попал в беду (подделать голос с помощью ИИ не представляет проблемы) и просит срочно перевести деньги. Вот тут-то и пригодится секретное слово. Если человек на другом конце провода не сможет его назвать, вы сразу поймете, что это жулик. ФБР рекомендует использовать забавные или бессмысленные фразы, о которых никто не догадается.

Помните, что злоумышленники могут использовать поддельные голоса и фотографии, созданные с помощью нейросетей, чтобы обмануть вас. Будьте бдительны, прислушивайтесь к тону голоса и не спешите принимать решения в стрессовых ситуациях. ФБР также советует всем ограничить доступ к своим голосовым записям и фотографиям в интернете.Источник &#8212 FBI


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