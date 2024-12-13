«Хотели всё застроить панельками»: Борис Джонсон сообщил о раскрытии секретного плана русской оккупации Лондона

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в новом томе своих мемуаров сообщил, что британским спецслужбам удалось получить доступ к секретному плану России по оккупации Лондона.

По его словам, столицу Туманного Альбиона планировалось застроить «серыми панельными домами».

– В документах, подписанных неким Хуснуллиным, чётко прописано: они собираются снести исторический центр и застроить его типовыми панельными домами. Букингемский дворец планировали переоборудовать в районный ЖЭК, а в Тауэре открыть «Пятёрочку», — утверждается в книге.

По словам Джонсона, особую тревогу вызывает транспортная реформа Лондона: привычные двухэтажные автобусы захватчики хотели заменить российскими ПАЗами и маршрутными такси «Газель», также планировалось внедрить карту «Тройка» и разрешить оплату проезда лицом.

Экс-премьер добавляет, что изменения должны были затронуть и другие города Великобритании, в частности, в Манчестере планировали создать аналог Уралмаша.

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