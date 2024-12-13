 

В течение пяти лет 16 российских городов покроют сети 5G (а в 2020 мы полетим на Луну)

13.12.2024, 14:25, Разное
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По словам Максута Шадаева, занимающего пост руководителя Минцифры, до 2030 года в 16 российских городах будет развернута вся необходимая инфраструктура, обеспечивающая работу мобильных сетей пятого поколения. Список городов не уточняется.

В двух городах работы в этом направлении стартуют в 2026 году — когда первые российские базовые станции 5G начнут выпускаться серийно. А к 2030 году сетями 5G будут покрыты 16 крупных населенных пунктов России, что составит порядка 17 млн абонентов.

Как уточнил Шадаев, в 2026 году сетями 5G смогут пользоваться около 100 000 абонентов, а к 2030 году их число достигнет почти 18 млн. Кроме того, начиная с 2028 года российские предприятия ежегодно станут выпускать примерно 30 000 базовых 5G-станций.

Здесь стоит добавить, что в некоторых странах уже в период с 2028 по 2029 годы начнут запускать в коммерческую эксплуатацию полноценно работающие сети нового поколения — 6G.


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