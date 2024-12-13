Мнение «аналитика»: Об ударе США по России… Байден стал стар и ему всё равно?

Тревожные новости поступают из Вашингтона. Похоже, демократы из Белого дома совсем берега потеряли. И дружно становятся пациентами дома жёлтого. Вот что непримиримая классовая политическая борьба делает.

И пока избранный президент Дональд #Трамп активно ищет способы погасить «самый большой военный конфликт в Европе со времён Второй мировой», его уходящий предшественник подливает бензинчика. И активно эскалирует ситуацию.

Администрация Джо Байдена одобрила «кредит» Украине, обеспеченный российскими активами, которые в нарушение всех писаных законов и неписаных правил Запад фактически украл у РФ.

Белый дом резко нарастил фактические расходы на поставку вооружений для Киева, стремясь максимально, под ноль освоить ранее одобренные Конгрессом ассигнования на войну против России.

ВСУ нанесли несколько ударов вглубь России, в том числе с использованием американских ATACMS’ов. А цели для них подбирали пентагоновские военспецы по данным, которые собрали американские военные спутники TOPAZ, резко нарастившие разведывательную активность в последние недели.

Ну и как «вишенка»…

Администрация президента #США Джо Байдена может ввести новые санкции против экспорта российской нефти, стремясь усилить давление на Москву перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Детали возможных мер все еще прорабатываются, отмечает агентство. По его данным, Джо #Байден долго сопротивлялся подобным шагам из-за опасений, что они могут вызвать скачок цен на энергоносители, особенно в преддверии выборов в США. Однако с нынешним снижением цен на #нефть к 70 долл. за баррель и с учётом неоспоримой победы Дональда Трампа уходящая администрация «готова к более агрессивным действиям», говорят источники.

Одним из вариантов могут стать ограничения, аналогичные действующим в отношении иранской нефти. Однако это сопряжено с риском, и подобные #санкции могут привести к резкому росту цен на нефть и усилению напряжённости в мировой экономике, отмечает агентство. Тем не менее, как утверждают источники, «все варианты на столе», и Белый дом вполне может успеть выбрать самый радикальный, например, под предлогом очередной «эскалации» со стороны России. На которую Москву сейчас отчаянно провоцирует Киев.

Если такой американский санкционный удар состоится, он затронет, конечно, не только Россию. Но Джо Байдену на это, похоже, уже плевать. Лишь бы его старому сопернику было хуже.

А что ещё из арсенала «ответных ударов» осталось у Кремля?

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