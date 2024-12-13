Мнение: МСМ-1. Трест, который лопнул

29 октября 2021 акционерное общество Трест МСМ-1» сменило название и стало называться АО «МОССТРОЙ».

16 мая 2023 года Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск ФНС России в лице ИФНС России № 5 по г. Москве о признании должника АО «МОССТРОЙ» несостоятельным (банкротом). В этом решении было зафиксировано, что предприятие задолжало налогов и сборов на сумму 252 035 497,50руб. И 122 582 059,40 руб. пени. Но в последующем это решение было отменено. В 2023 году АО «МОССТРОЙ» избежал банкротства.

В 2024 году налоговая предприняла повторную попытку признать предприятие банкротом по долгу в 230 млн руб. Но при этом ФНС уже несколько лет не обращается в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по ст. 199УК (уклонение от уплаты налогов), так как выручка компании идет, а налоги не платятся. Возможно, это связано с тем, что АО «МОССТРОЙ» – это дочернее предприятие австрийской компании. С 4 мая 2011 года у компании – единственный учредитель. И это компания АВЕНЮ ОСТОЙРОПА ГМБХ, зарегистрированная в столице Австрии Вене.

Но тогда удивительно, как в 2014-2016 годах Минстрой России подписал с австрийской компанией пять контрактов на общую сумму более 18 миллиардов рублей на восстановление инфраструктуры Донбасса. И почему из этих миллиардов 14,5 миллиардов перечислили фирме кладовщицы из села Сунгур Ульяновской области без персонала и строительной техники?

Подробности – в программе «МСМ-1: трест, который лопнул».

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