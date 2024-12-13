 

Рупор кремлевской пропаганды: 18-й

13.12.2024, 11:50, Разное
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Вчера шахватный мир получил 18-го шахматного короля (с 1886 года). Им стал 18-летний (самый молодой в истории) индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш. Его матч с уже экс-чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем был примерно равным, как в плане достижений, так и в плане достаточно странных ошибок и нереализованных возможностей. Но последняя партия затмила все. В абсолютно равной позиции в последней партии, чемпион мира допустил просто чудовищную ошибку, проиграв одним ходом и партию и матч. Эта ошибка безусловно войдет в топ-3 самых нелепых и чудовищных ошибок в матчах за мировую шахматную корону, особенно в свете ее значения для шахматной истории.

Так или иначе, Гукеш стал 18-м чемпионом мира, вторым индусом после Ананда, которому покорилась эта вершина. Некоторые идут к этому всю жизнь и не могут сделать последний шаг. А Гукеш фактически в самом начале взрослой карьеры (хотя играет на высшем уровне он уже достаточно давно – он из поколения шахматных вундеркиндов), уже достиг высшего достижения в шахматах.
Каким он будет чемпионом – увидим на практике. Чемпионство Дин Лижэня получилось весьма блеклым.

При этом, никто особо не сомневается, что сейчас чемпион мира и сильнейший шахматист мира это не одно и тоже. Сильнейшим до сих пор остается Магнус Карлсон, который сам отказался от титула и уступил другим борьбу за него.

Источник: Colonel Cassad


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