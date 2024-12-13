 

«Большая победа для индустрии» – в Witcher 4 можно будет играть только за женщин

13.12.2024, 11:33, Разное
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В канадской компании Sweet Baby Inc., консультирующей игровых разработчиков по вопросам разнообразия и представленности меньшинств, рассказали, что в игре The Witcher 4 можно будет играть только за женских персонажей, а ведьмак Геральт появится эпизодически и его изобразят «более честно и реалистично», чем в предыдущих играх серии.

Заместитель директора Сьюзан Лашински отметила, что сотрудничество с CD PROJEKT RED удалось наладить далеко не сразу – компания «словно нарочно избегала взаимодействия». В Польше «односложно или непродуктивно» отвечали на предложения Sweet Baby Inc. заключить контракт, саботировали встречи. Дело сдвинулось с мёртвой точки только когда канадцы начали рассылать письма инвесторам и издателям CD PROJEKT RED и предупреждать их о возможных репутационных потерях.

Первым делом консультанты потребовали исключить возможность играть за мужских персонажей и в особенности за Геральта из Ривии, поскольку это дискриминировало девушек-геймеров.

– Нет ни одной женщины, которой нравилось бы играть за этого персонажа с его токсичной маскулинностью, постоянным нереалистичным геройством, дурными и оскорбительными шутками с обсценной лексикой. Если он так нужен для сюжета… Я подчеркну – это опять же мужское мнение, это мнение, в частности некоего Сапковского, тоже мужчины, который работает у них фикрайтером… Если он так нужен для сюжета – хорошо, но покажите его более честно и реалистично. И пусть он будет эпизодическим персонажем, и не заставляйте игроков смотреть на него всё время. Это будет большой победой для всей игровой индустрии, – высказалась Сьюзан Лашински.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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