В Австрии возможно умер кот Шрёдингера
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Австрийское издание Kleine Zeitung наряду с некрологами о девяти горнолыжниках опубликовало некролог о коте известного котовладельца Эрвина Шрёдингера. В то же время другое местное издание Katzen Zeitung разместило некрологи девяти котов, не упомянув при этом ни кота Шрёдингера, ни кого-то из горнолыжников.
«Если мы не упомянули кота Шрёдингера, значит, кот Шрёдингера скорее жив,
чем мёртв. Но даже если бы он был скорее мёртв, чем жив – это ещё далеко не
повод печатать о нём некролог, так как некрологи, если вдруг кто-то не знал,
можно публиковать лишь о тех, кто мёртв безнадёжно», – объяснил главред Katzeneit.
«Если издание Katzenzeit не опубликовало некролог о коте Шрёдингера, это
вовсе не значит, что он жив, ведь то же якобы авторитетное издание ни словом не
упомянуло о девяти горнолыжниках, в то время, как они, увы, безнадёжно мертвы», – заявил в свою очередь главред Kleine Zeitung.
К счастью, в
спор вмешался главред издания Nicht Zeitung.
«Если некое издание
опубликовало некролог о коте Шрёдингера, а другое нет, это не значит, что
кто-то из них располагает какой-либо информацией о нём, поскольку кот
Шрёдингера по определению исключает владение о нём какой-либо информацией. С
другой стороны, дыма без огня не бывает, а значит, кот Шрёдингера, возможно,
скорее мёртв, чем жив. Ну да и пёс с ним».
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