 

Утяшева впервые откровенно рассказала о строжайших запретах в своей жизни

13.12.2024, 3:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В свежем интервью она приоткрыла завесу тайны над источником своей энергии и рассказывает о ценности семьи в своей жизни. Состоявшись как спортсменка, Ляйсан могла бы выбрать путь легкой славы, став популярной блогершей или светской львицей.

Однако ее стремление к самореализации и желание работать на пределе своих возможностей привели к созданию уникального хореографического шоу, в котором она не только танцует, но и играет, живет. Эта многогранность делает ее личность ещё более интересной.

Каждый раз, когда Ляйсан приходит на интервью, она приносит с собой заряд оптимизма и свежих идей. Говоря о своих проектах, она поделилась планами, которые всегда воплощаются в жизнь. Секрет ее успеха кроется в умении добиваться целей, что она начала осваивать еще в детстве.

Когда речь зашла о работе и семье, Ляйсан подчеркнула важность соблюдения правил. Например, она никогда не работает в новогоднюю ночь и дни рождения своих детей. Эти моменты для нее священны, ведь именно в такие дни она стремится быть рядом с близкими. Подготовка к праздникам — это целый ритуал, который она с удовольствием разделяет с детьми. Это не просто традиция, а возможность создать незабываемые воспоминания для всей семьи.

Ляйсан также отметила, что в ее жизни есть неприкосновенные вещи. Выходные дни полностью посвящены детям. Она отключает телефон и уделяет внимание семье, что позволяет им проводить время вместе без отвлечений. Такой подход помогает поддерживать гармонию в жизни и не забывать о том, что самое важное — это близкие люди.

Несмотря на плотный график, Ляйсан всегда находит время для каникул и семейных отпусков. Она ценит поддержку коллег и руководства, которые понимают ее приоритеты. Это позволяет ей быть не только успешной профессионалкой, но и заботливой матерью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Ирландия присоединится к иску против Израиля и просит расширить определение геноцида

13.12 / Объявившая о беременности Меган Фокс купила роскошный дом за 8 миллинов долларов

12.12 / Украинские СМИ – в Подмосковье ликвидирован разработчик ракет для российской армии

12.12 / Жених Анны Семенович заговорил о свадьбе

12.12 / Президент Байден амнистировал около 1500 человек

12.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1023-й день войны

12.12 / Как вкусно засолить рыбу к Новому году

12.12 / Time признал Дональда Трампа человеком года

12.12 / Наталья Фриске не смогла сдержаться из-за съемок Шепелева с Платоном: Так мерзко

12.12 / Разведенная Алсу утопает в букетах цветов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика