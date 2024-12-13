Мнение: Облавы в Москве

Интересная жизнь в Москве начинается! Что ж, хотели патриотизма – велкам.

“В Измайлово сотрудники ОМОН провели рейд в БЦ «Восточные ворота»

Всех мужчин без печати о воинском учете в паспортах доставили в местный военкомат.

Рейд прошел во вторник вечером в БЦ «Восточные ворота», недалеко от метро Щелковская. В здание зашли сотрудники ОМОНа и военкомата и начали проверять паспорта у всех находившихся там мужчин.

«Я приехал по работе и меня сразу на входе отправили в толпу людей. По помещениям ходили с ломами, Омон. Нас разделяли на группы сразу в БЦ, в котором работаю. Иностранных граждан отдельно, с российскими паспортами отдельно. Было несколько автобусов, в моем было человек 20», — рассказывает один из задержанных во время рейда мужчин. Он уже не попадает под призывной возраст и имеет не призывную категорию.

Не смотря на возраст задержанных (от 20 до 40 лет) всем были выписаны повестки для уточнения данных и штрафы по 5 тысяч рублей, за отсутствие печати на 13 странице в паспорте.” – ТГ «Осторожно Москва»

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