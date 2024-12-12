Мнение: Откуда видно, что реформы в России провалились

В принципе, это очевидно. Если в РФ оказалось возможно массово покупать население мужского пола на войну, причем войну невероятного ожесточения, на которой используются все возможные средства массового поражения чрезвычайной убойной силы – это яркий показатель того, что жизнь в стране с точки зрения ее граждан – копейка, и, главное, в ней имеется явный недостаток менее травмоопасных способов зарабатывать себе на жизнь, чтобы «жить-поживать да добра наживать». А это как раз и означает, что в стране так и не удалось сделать жизнь достаточно безопасной и осмысленной для населения, то есть – реформы потерпели крах. Собственно, мы и сами видим, что едва ли не наименьший энтузиазм в плане «записаться на СВО» показывают жители российских немногочисленных мегаполисов – Москва, Санкт-Петербург – которые за прошедшие 30 лет в более-менее приблизились к европейским стандартам в части удобства для жизни и наличия рабочих мест с достойной оплатой труда; и при этом готовность к подписанию контрактов с Минобороны вполне демонстрирует «глубинка», а если говорить прямо – практически вся остальная Россия.

Какие же реформы провалились в России, оставив значительную часть ее населения хронически неудовлетворенной своей нынешней жизнью? Ведь вроде бы в самом начале 90-х «реформаторы», то есть победившая и дорвавшаяся до власти интеллигенция обещали счастья буквально для всех и каждого, и что никто не уйдет обиженным? Откуда в России по итогу оказалось столько обиженных?

«Знает кошка, чье мясо съела!» На самом деле нынешняя, уже вполне устаканившаяся «элита», правящая страной, прекрасно знает, ЧТО она не стала делать. И невольно проговаривается. Но, понятно, в совсем другом контексте. Вспомним, какой на вид совершенно несуразный лозунг выдвинула нынешняя российская власть в последние годы, пытаясь оправдать свои внезапные попытки внешней экспансии – в Украине, в Африке, на Ближнем Востоке? Вдруг россияне услышали, что они теперь, оказывается, живут в стране, которая своей целью считает «борьбу с колониализмом во всем мире». РФ – как флагман борьбы с колонизаторами! Как освободители всемирного Юга, лучшие друзья черной Африки!

С самого начала это всё звучало как бред. Какая черная Африка? Кого там собралась спасать весьма неблагополучная Россия, что неужели, в самой России больше делать нечего?

И пора открыть страшный секрет: да, это была в чистом виде проекция. Свою реальную внутреннюю проблему пытливый русский ум российских деятелей вынес вовне, в окружающий мир. В реальности антиколонизаторские порывы россиян должны были быть направлены не на какой-то «черный Юг», а наоборот – на абсолютно белый Север. Проблема России в том, что она сама построена на самом что ни есть колонизаторском базисе; Россия активно ест саму себя – и никакие реформы не смогли тут ничего исправить.

Дело в том, что вся «геополитическая катастрофа» 1991 года привела Россию сегодня к дальнейшей сверхцентрализации, когда вся ЖИЗНЬ в стране концентрируется в этих двух центральных мегаполисах, а «всё остальное», то есть большая часть РФ – хиреет, жизнь оттуда буквально выкачивается в Центр. В итоге «Москва хорошеет», а всё остальное – по остаточному принципу. И эта система уже окостенела и воспринимается населением как нечто, данное и установленное «навсегда». Достаточно вспомнить, как после введения «реновации» в Москве в Госдуме попытались расширить этот процесс на всю страну, попытались сделать ОБЩИЙ «Закон о реновации», чтобы гарантировать обновление жилого фонда в других городах РФ (во многих из которых фонд изношен значительно более, чем в Москве). Этот законопроект был, что называется, «торпедирован» и никогда не был принят. «Что положено Юпитеру, не положено быку». Авторам идеи объяснили, что в федеральном бюджете «просто нет денег». «Денег нет, но вы держитесь», – знаменитая фраза председателя правительства учителю из Крыма.

Надо сказать, что в России в рамках «реформ» «элиты» старательно озаботились тем, чтобы население периферии не смело вякать против «процессов централизации», на деле – против колонизирующего Центра. В РФ любого «всенародно избранного» губернатора можно снять с должности буквально росчерком пера и без права обжалования, «помножив на ноль» всех тамошних всенародно голосующих с их драгоценным волеизъявлением. У губернаторов нет и не может быть в подчинении никаких вооруженных людей. Все деньги регионы должны униженно выклянчивать у Центра. Все местные органы власти обложены «целевыми показателями», придуманными для них центральной властью, и за исполнением оных следят специально приставленные люди. Если же губернатор позволяет себе какое-то своеволие – его ждет судьба Фургала из Хабаровска.

Так и получилось, что в РФ вся миграция идет ИЗ переферии в Центр, и никогда – из Центра. Как там получилось, что в России вообще нет городов, в которых люди хотели бы жить? В наиболее похожей по территории на Россию Америке – ничего подобного. Там люди могут мечтать переехать и пожить где-то еще – в Техасе, или в Сан-Франциско, или в Бостоне. Везде существует что-то заманчивое – или знаменитый университет, или какая-то перспективная промышленность, или центры какого-то творчества – кино, театры, великолепная природа. А главное – можно переехать, и не опасаться, что не удастся найти РАБОТУ с достойной зарплатой. В США переезд – это совершенно не обязательно дауншифтинг, когда человек должен смириться с потерей дохода и зарплаты, с потерей цивилизации и надежд на на круг понимающих образованных людей. Почему в России такое, как считается, можно найти только в Москве и Санкт-Петербурге, а вся остальная страна – это медвежьи углы, в которых люди отчаянно и обреченно всю жизнь борются за выживание, и ни о какой культурной жизни не имеют понятия?

Почему в России вся страна кроме двух столиц – это дауншифтинг, только без теплого моря и яркого солнца, с холодом и льдом вокруг? «По которому бродит лихой человек». Депрессивная картина. Похоже, это специально делается, чтобы люди охотнее записывались кондотьерами на войну. В этом смысле реформы прошли успешно.