 

Мнение: Откуда нелегальная иммиграция?!

12.12.2024, 20:30, Разное
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Еще в 2005 году я обнаружил в “Русском журнале” сбивающий с толку вопрос:

“…националистам удалось подобрать подходящее словосочетание, использование которого при описании образа врага позволяет уклониться от юридической ответственности. Врага положено именовать “нелегальная миграция”. Лукавство лозунга борьбы именно с нелегальными иммигрантами очевидно. Большинство якобы нелегальных мигрантов происходит из стран СНГ, с которыми никогда не устанавливался визовый режим. Следовательно, все они въехали в Россию законно”.
http://www.russ.ru/comments/culture/103851281

А ведь и в самом деле – откуда “нелегальная”? Виз нет, границы открыты. Кто приехал – тот приехал. Что не запрещено – то разрешено. Откуда это представление про “нелегальность”? Любой приехавший в Россию с территории СНГ по определению находится здесь легально.

Но в России сам смысл слова “легально” – тайна за семью печатями для 99% населения, поскольку слово “закон” на нашей территории не имеет общеупотребительного смысла.

Источник: Размышления вольного социолога


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