Самый быстрый индийский мотоцикл готовится покорять мировой рынок

Индийская компания Ultraviolette, специализирующаяся на производстве электромотоциклов, продолжает привлекать всеобщее внимание своими нестандартными решениями. Ее новейшая модель F99 по цене 10 000 долларов обещает скорость в 255 км/ч, что делает ее самым быстрым мотоциклом индийского производства. F99 уже показал впечатляющие результаты на трассе Valley Run, сравнявшись с лучшими мировыми супербайками среднего класса.

Для достижения максимальной производительности F99 получил оптимизированную раму, аккумуляторную батарею и экзоскелет из углеродного волокна. Мощный электрический двигатель с жидкостным охлаждением обеспечивает крутящий момент 972 Н⋅м и мощность 120 л.с., что позволяет мотоциклу разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды.

Ultraviolette уже вышла на европейский рынок, начав поставки своих мотоциклов в Германию, Испанию и Турцию. Компания работает над планами своего присутствия в Италии и других странах, стремясь к тому, чтобы 30 % ее доходов поступало с зарубежных рынков. Успех Ultraviolette на международной арене свидетельствует о том, что индийские мотобренды могут успешно конкурировать с признанными мировыми лидерами.

Источник — Ultraviolette