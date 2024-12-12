Самый быстрый индийский мотоцикл готовится покорять мировой рынок
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Индийская компания Ultraviolette, специализирующаяся на производстве электромотоциклов, продолжает привлекать всеобщее внимание своими нестандартными решениями. Ее новейшая модель F99 по цене 10 000 долларов обещает скорость в 255 км/ч, что делает ее самым быстрым мотоциклом индийского производства. F99 уже показал впечатляющие результаты на трассе Valley Run, сравнявшись с лучшими мировыми супербайками среднего класса.
Для достижения максимальной производительности F99 получил оптимизированную раму, аккумуляторную батарею и экзоскелет из углеродного волокна. Мощный электрический двигатель с жидкостным охлаждением обеспечивает крутящий момент 972 Н⋅м и мощность 120 л.с., что позволяет мотоциклу разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Ultraviolette уже вышла на европейский рынок, начав поставки своих мотоциклов в Германию, Испанию и Турцию. Компания работает над планами своего присутствия в Италии и других странах, стремясь к тому, чтобы 30 % ее доходов поступало с зарубежных рынков. Успех Ultraviolette на международной арене свидетельствует о том, что индийские мотобренды могут успешно конкурировать с признанными мировыми лидерами.
Источник — Ultraviolette
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