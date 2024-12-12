Московская погранслужба теперь будет работать не только в аэропортах

Московская пограничная служба начала новый набор людей, и судя по тексту объявления, теперь она будет работать не только в аэропортах, но и на железнодорожных станциях и «прочих стационарных пунктах пограничного контроля».

Столичные пограничники готовы принять на службу лиц в возрасте от 25 до 45 лет с армейским опытом, желательно – со стажем в органах внутренних дел. Кандидат должен последние 5 лет иметь непрерывную регистрацию в столице, но если он родился в Москве (кроме ТиНАО), этот срок сокращается до 3 лет. Среди других требований: хорошая физическая форма, рейтинг социальной адаптированности в приложении mos.ru от 5000 баллов, понимание культурных и национальных особенностей и различий жителей Московского региона и Российской Федерации.

До этого Москва первой в России начала практиковать «межрегиональную депортацию» – высылку приезжих россиян, совершивших мелкие преступления, обратно в другие субъекты РФ. Им запрещают возвращаться в столицу на срок от 1 до 10 лет.

– Можно предположить, что набор людей в московскую погранслужбу продиктован именно необходимостью не допустить повторного пересечения границы депортированными лицами, – комментирует ситуацию эксперт одного из городских изданий.

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