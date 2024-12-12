Мнение: Китаец оправдал ожидания
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Мда-ааа! Неожиданная развязка матча на первенство мира по шахматам! ШОК! Все-таки китайский чемпион оказался действительно больной на всю голову, как все и подозревали. Сумел найти способ проиграть битоничейный эндшпиль. Как все-таки тяжело быть сумасшедшим.
Подозреваю, что это был такой способ “соскочить” у китайца. Он-таки умудрился избавиться от, видимо, сильно его тяготившего звания чемпиона мира. Ну а для болельщиков по всему миру произошедшее – очередной удар по престижу шахмат. Что это за игра, в которую играют сумасшедшие, причем даже сумасшедшие брезгуют быть чемпионами!
Кошмарный финал. В общем, Магнус Карлсен вовремя бросил титул, как горячую картошку, а вот китаец не сообразил – в итоге покончил жизнь самоубийством. Смех и грех.
Источник: Размышления вольного социолога
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