 

Raspberry Pi 500 – полноценный ПК в виде клавиатуры за $90

12.12.2024, 16:55, Разное
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Для тех, кто ностальгирует о старинных компьютерах, вроде Commodore Amiga и Sinclair Spectrum, появилась прекрасная современная альтернатива. Она называется Raspberry Pi 500 и умещается внутри обычной клавиатуры. К такому ПК еще стоит докупить одноименный монитор Raspberry Pi — тем более, что все вместе обойдется всего в $190.

Миниатюрный ПК построен на основе четырехъядерного процессора Arm Cortex-A76 2,4 ГГц. Здесь есть видеокарта VideoCore VII и ОЗУ на 8 ГБ LPDDR4X. Постоянная память – SD-карта на 32 Гб. В наличии пара портов USB 3.0, один USB 2.0, два выхода 4K60 HDMI, разъем Gigabit Ethernet, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 ac, подключение Bluetooth 5.0 и горизонтальный 40-пиновый разъем Raspberry Pi GPIO. И все это стоит $90.

Монитор Raspberry Pi имеет 15,6-дюймовую IPS-панель, встроенные 1,2-ваттные динамики, 3,5-мм аудиовыход. Есть подставка с регулируемым углом наклона и точки крепления VESA. Монитор может получать питание напрямую от компьютера, но тогда яркость и громкость будут ограничены, на 60 % и 50%, соответственно. Поэтому целесообразно приобрести отдельный блок питания, равно как и мышку для ПК. Сам монитор стоит всего $100.Источник &#8212 Raspberry Pi 500


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