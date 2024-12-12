 

Проект «Ренегат» превратит смартфон в компьютер с Windows 11

12.12.2024, 15:15, Разное
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Пользователь Reddit с ником «anh0l» после сложной борьбы с разными факторами сумел установить ОС Windows 11 на смартфон Xiaomi POCO X3 Pro. В этом ему помог «Renegade Project» – глобальная затея энтузиастов, которые стремятся использовать разные ОС на устройствах на базе Qualcomm Snapdragon SoC. Плюс это своего рода «соревнование» с закрытой платформой Windows Phone, так как есть основания полагать, что проект окажется успешнее и просуществует дольше нее.

Чтобы преодолеть ограничения Arm-архитектуры, была создана специальная прошивка UEFI. Она работает как менеджер загрузки с дополнительными настройками, чтобы можно было устанавливать на смартфоны и планшеты дистрибутивы Windows, а также Linux и Android. Разработчики честно предупреждают, что их функционал будет ограничен, а урезанные версии ОС, вроде Tiny11, лучше не применять – будут проблемы с совместимостью ПО.

Установка ОС на телефон — задача не из простых. Например, нужно разбираться в том, как разбивать диски и развертывать образы Windows. Плюс установка и настройка драйверов, проблемы с перегревом и чрезмерным расходом энергии батарей, подключение мышки для нормальной работы в ОС и много чего еще. Далеко не все гаджеты поддерживают «Ренегата», а практическая польза пока сводится к запуску через эмулятор ретро-игр, недоступных для современных смартфонов.

Источник &#8212 The Renegade Project


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