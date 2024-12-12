Мнение: “Пищеблок – это я!” (А.Иванов)

О повести “Пищеблок” (которая про вампиров)

Пищеблок у Иванова напоминает его ранний шедевр – “Географ глобус пропил”. По сути, это такая его попытка еще разок проехаться на “Географе”, подышать его воздухом. Потому что Иванову бесспорно очень удаются описания “детских коллективов” пионерского возраста. Его дети всегда настолько живые, яркие, выпуклые, всегда написаны с такой любовью – что вообще для читателя это какой-то наркотик, “детские” эпизоды Иванова хочется читать еще и еще. (пожалуй, в нашей литературе так же классно про школьников было только у ранней Виктории Токаревой). Вот Иванов, можно сказать, снизошел к подсевшим наркоманам, сделал “Географа-2”, но в обертке детской пионерской страшилки, то есть в заведомо несерьезном представлении. Конечно, конфета “Пищеблока” глотается читателем, измученным предшествующей ломкой, благодарно и залпом.

Но не зря такое издевательское название! Насколько глубок и многогранен “Географ”, настолько мелок оказывается “хоррор” на ту же тему. Какой-то гребаный Голливуд, ей-богу. Иванов просто поэксплуатировал свой невероятный “детский” дар – но выдал на этот раз не настоящее изысканное блюдо, а фастфуд. Использовал самого себя в качестве пищеблока, сделал чистую развлекаловку. Думаю, автор в кризисе, он на самом деле перестал понимать, что предложить читателям. Похоже, он в читателях разочарован.