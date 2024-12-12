Два ассиста Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Коламбус» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Два ассиста Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Коламбус»

12.12.2024, 9:42, Новости
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В новом сезоне Национальной Хоккейной Лиги появился еще один талантливый российский хоккеист.

Матвей Мичков успешно начал свою карьеру в составе «Филадельфии», и вновь показал свой высокий игровой уровень в матче против «Коламбуса». Следить за результатами матчей НХЛ с участием россиян помогают бонусы легальные букмекерские конторы, например, Betera. Подробная информация о том, как проходит регистрация бетера, представлена на портале Metaratings.

После воспитательных работ главного тренера «Филадельфии», который на два матча исключил Матвея из заявки команды, Мичков регулярно выходит на лед в 14-ти матчах подряд. К россиянину уже приклеивается прозвище «Гроза овертаймов», так как в двух победных матчах против «Чикаго» и «Сент-Луиса» 20-летний форвард записывает на свой счет победные голы в дополнительное время.

Ранним утром 11 декабря 2024 года «Филадельфия» проводила выездной матч против «Коламбуса». В этой игре Матвей не отметился голами, но два его ассиста помогли «Огонькам» одержать первую победу в четырех последних матчах. На данный момент на счету экс-игрока «Сочи» и «СКА» 27 набранных очков в 27 матчах регулярного чемпионата, и он с огромным отрывом лидирует в голосовании за звание лучшего новичка лиги.


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