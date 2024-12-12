 

Мнение «аналитика»: О первом большом поражении Трампа… Миссия провалена?

12.12.2024, 1:45, Разное
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Победитель минувших президентских выборов Дональд #Трамп ещё не успел вступить в должность, как уже потерпел крупное поражение в качестве первого лица США. Да ещё и с публичным унижением. Да ещё и от кого!

Ну кто бы мог подумать, а?

Только утром западные СМИ сообщали, что избранный президент #США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Франции Эмманюэлю Макрону о том, что #Украина должна немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам с Россией. Он даже подчеркнул, что урегулирование «украинского кризиса» будет приоритетной задачей новой администрации в Вашингтоне.

И вот появились сообщения, что ВСУ впервые за две недели нанесли удар ATACMS’ами вглубь России — по Таганрогу и по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Такой, получается, ответ дал Киев на призыв гегемона к прекращению огня.

Кажется, ещё никто так быстро и так явно не посылал Дональда Трампа на три буквы, а?

С чего бы Владимир #Зеленский так осмелел?

Или это жест отчаяния?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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