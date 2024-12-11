Мнение: Мошенники приглашают на работу, молодёжь берёт микрозаймы, ипотеку стали реже гасить досрочно

1. Как я и предупреждал приёмы телефонных мошенников становятся с каждым годом всё более изощрёнными. Раньше они рассказывали, что работают в Центробанке. Теперь иностранцы приглашают своих жертв на работу в Центробанк. После приглашения они инсценируют собеседование, в ходе которого втираются в доверие, инфицируют телефон «соискателя» и выманивают у него деньги. Цитирую (ссылка).



«Аргументы приводятся разные в зависимости от предлагаемой должности и специфики деятельности организации: оплатить предварительное обучение, медосмотр, внести взносы за спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников»…

Казалось бы, ничего страшного — ну, выманили 5 тысяч «на спецодежду», невелика беда. Но нет, зацепившись за небольшую сумму, опытные мошенники могут поднимать и поднимать ставки, пока попавшийся на крючок бедолага не продаст квартиру, чтобы отдать вырученные деньги курьеру жуликов. Цитирую из бессмертного Чалдини:

Отчет читателя (женщины, живущей в Портленде, штат Орегон)

Я шла по одной из улиц делового центра Портленда, спеша на важную встречу. Вдруг меня остановил молодой привлекательный мужчина с дружественной улыбкой на лице. Он сказал мне: «Простите, я участвую в конкурсе, и мне нужна обладающая приятной внешностью помощница, такая как вы». Я отнеслась к этой просьбе скептически, поскольку знала, что вокруг много женщин, гораздо более привлекательных, чем я. Однако я была застигнута врасплох, и мне захотелось выяснить, чего хочет этот человек. Он объяснил, что по правилам конкурса ему нужно заставить прекрасную незнакомку поцеловать его. Ну, я считаю себя достаточно рассудительным человеком, однако мужчина был очень настойчив, и, поскольку я опаздывала на встречу, я подумала: «Какого черта, я поцелую этого парня и уберусь отсюда». Поэтому я сделала нечто противоречащее здравому смыслу — слегка поцеловала незнакомца в щеку.

Я думала, что это конец, но скоро узнала, что это было только начало. К моему отчаянию, он сопроводил поцелуй замечанием следующего содержания: «Вы великолепно целуетесь, но на самом деле я занимаюсь оформлением подписки на журналы. Вы, должно быть, активный человек. Не заинтересует ли вас какой-нибудь из этих журналов?» В этот момент мне следовало бы стукнуть этого парня и убраться прочь; но, поскольку я подчинилась его первому требованию, я чувствовала потребность быть последовательной и выполнила второе его требование. Да, мне самой невероятно трудно в это поверить, но я действительно подписалась на журнал SKI (я на самом деле время от времени читаю его с удовольствием, но подписываться на него никогда не собиралась), заплатила аванс и ушла как можно быстрее. Я чувствовала себя чрезвычайно расстроенной из-за того, что неизвестно почему сделала то, чего не хотела делать.

Хотя мне до сих пор больно вспоминать об этом случае, я хочу сказать, что, после того как я прочитала вашу книгу, я поняла, что тогда произошло. Взяв на себя какие-либо мелкие обязательства (в данном случае, поцелуй), люди придумывают оправдания, чтобы поддержать эти обязательства, и затем принимают дальнейшие обязательства. В данной ситуации я подчинилась второму требованию, потому что это соответствовало моему первоначальному действию. Если бы я только прислушалась к «сигналам своего желудка», то не оказалась бы в дураках.

2. Среди клиентов микрофинансовых контор стало больше молодёжи, то есть тех, кто моложе 30 лет (ссылка). Мне кажется, так и должно быть. С возрастом человек должен умнеть, а умный человек микрозайм брать не будет, так как не доведёт свои финансы до состояния, когда посещение МФО покажется ему хорошей идеей.

Когда в школах преподают финансовую грамотность, детей учат рассчитывать проценты по кредитам, чтобы не переплачивать лишнего. Мне кажется, это порочный подход: примерно как учить школьников культура пить водку, избегая отравления метиловым спиртом и тому подобных неприятностей. Потребительский кредит — нездоровое явление, так что учить надо не выбору низких процентов, а полному отказу от потребкредитов и кредитных карт.

Впрочем, небольшой пакет акций одного процветающего русского банка примиряет меня с этим несовершенством нашего общества. Как верно заметил Кейв Джонсон, если жизнь кормит вас лимонами, делайте из них лимонад.

3. Россияне стали гораздо реже погашать ипотеку досрочно. Оно и понятно: чем гасить ипотечный кредит, взятый несколько лет назад под 10% годовых, лучше разместить свободные средства на депозите под 21% (ссылка).

Обычно я против такой практики, так как она создаёт дополнительные риски, не позволяя при этом заработать существенных сумм. Сейчас, однако, разрыв по старым и новым процентным ставкам столь велик, что если бы у меня была ипотека, я бы и сам, пожалуй, поступил именно так.