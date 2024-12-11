Асад будет преподавать госуправление в РГГУ

Бывший президент Сирии Башар Асад будет преподавать основы государственного управления в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) – об этом рассказали журналистам сразу несколько источников в вузе. Как утверждается, новую должность для него выхлопотали знакомые сотрудники МИД по просьбе жены.

Поскольку пока Асад находится в натянутых отношениях с руководством страны, на работу его позовут только в следующем году, когда «всё поуляжется», а пока скорректируют учебную программу под нового сотрудника.

«Как преподаватель в этой сфере он ценный кадр, – считает собеседник в руководстве вуза. – Пусть расскажет студентам про свои достижения – пособие по безработице $730, на покупку квартиры молодым семьям по $64 тысячи, бесплатная медицина, бесплатный отпуск лекарств в аптеках, беспроцентные кредиты, при покупке автомобиля 50% оплачивает государство… Ну, вы знаете».

В университете добавили, что знаменитый преподаватель поспособствует росту популярности учебного заведения – многие студенты захотят так же, как и Асад, завоевать народную любовь, прийти к власти и построить процветающее социальное государство.

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