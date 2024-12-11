Итальянский тирамису: легкий десерт покорит ваше сердце

Ингредиенты:

Для крема:

Маскарпоне — 500 г

Сахар — 100 г

Яичные желтки — 4 шт.

Ванильный экстракт — 1 ч.л.

Для пропитки:

Крепкий кофе эспрессо — 200 мл

Коньяк или ром — 50 мл (по желанию)

Для сборки:

Савоярди (итальянские бисквитные палочки) — 250 г

Какао-порошок — 20 г

Инструкции:

Приготовление крема:

Отделите желтки от белков.

Взбейте желтки с сахаром до образования густой кремообразной массы.

Добавьте маскарпоне и ванильный экстракт, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности.

Подготовка пропитки:

Сварите крепкий эспрессо и остудите его.

Если используете коньяк или ром, добавьте его в кофе.

Сборка десерта:

Возьмите прямоугольную форму или глубокое блюдо.

Окуните савоярди в кофейную смесь на пару секунд и выложите их ровным слоем на дно формы.

Покройте слой савоярди половиной приготовленного крема.

Повторите слои: савоярди, пропитанные кофе, затем оставшийся крем.

Посыпьте верх десерта какао-порошком через мелкое сито.

Охлаждение:

Накройте тирамису пищевой плекой и поставьте в холодильник минимум на 6 часов, лучше всего на ночь.

Теперь ваш итальянский тирамису готов!

Приятного аппетита!