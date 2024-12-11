Итальянский тирамису: легкий десерт покорит ваше сердце
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Ингредиенты:
Для крема:
- Маскарпоне — 500 г
- Сахар — 100 г
- Яичные желтки — 4 шт.
- Ванильный экстракт — 1 ч.л.
Для пропитки:
- Крепкий кофе эспрессо — 200 мл
- Коньяк или ром — 50 мл (по желанию)
Для сборки:
- Савоярди (итальянские бисквитные палочки) — 250 г
- Какао-порошок — 20 г
Инструкции:
Приготовление крема:
Подготовка пропитки:
Сборка десерта:
Охлаждение:
Накройте тирамису пищевой плекой и поставьте в холодильник минимум на 6 часов, лучше всего на ночь.
Теперь ваш итальянский тирамису готов!
Приятного аппетита!
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