 

Итальянский тирамису: легкий десерт покорит ваше сердце

11.12.2024, 18:15, Разное
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Ингредиенты:

Для крема:

  • Маскарпоне — 500 г
  • Сахар — 100 г
  • Яичные желтки — 4 шт.
  • Ванильный экстракт — 1 ч.л.

Для пропитки:

  • Крепкий кофе эспрессо — 200 мл
  • Коньяк или ром — 50 мл (по желанию)

Для сборки:

  • Савоярди (итальянские бисквитные палочки) — 250 г
  • Какао-порошок — 20 г

Инструкции:

Приготовление крема:

  • Отделите желтки от белков.
  • Взбейте желтки с сахаром до образования густой кремообразной массы.
  • Добавьте маскарпоне и ванильный экстракт, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности.

    • Подготовка пропитки:

  • Сварите крепкий эспрессо и остудите его.
  • Если используете коньяк или ром, добавьте его в кофе.

    • Сборка десерта:

  • Возьмите прямоугольную форму или глубокое блюдо.
  • Окуните савоярди в кофейную смесь на пару секунд и выложите их ровным слоем на дно формы.
  • Покройте слой савоярди половиной приготовленного крема.
  • Повторите слои: савоярди, пропитанные кофе, затем оставшийся крем.
  • Посыпьте верх десерта какао-порошком через мелкое сито.

    • Охлаждение:

    Накройте тирамису пищевой плекой и поставьте в холодильник минимум на 6 часов, лучше всего на ночь.

    Теперь ваш итальянский тирамису готов!

    Приятного аппетита!


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