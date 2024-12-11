 

Стало известно, кто стал мужем Ивлеевой

11.12.2024, 16:35, Разное
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Настя Ивлеева 10 декабря поделилась новостью в своих соцсетях, которая удивила поклонников. Бывшая ведущая программы “Орел и решка” сообщила о своей свадьбе, но никаких деталей не раскрыла. Однако вскоре начали появляться догадки относительно личности ее супруга.

СМИ выяснили, что новым мужем Ивлеевой якобы стал 32-летний телеведущий и фермер Филипп Бегак. Филипп родился в Москве в творческой семье художников. В детстве он жил на Кипре вместе со своими родителями и старшим братом. Позже, повзрослев, он основал фермерское хозяйство в Брянской области, где активно делится своим опытом в сельском хозяйстве через социальные сети.

Кроме того, с 2011 года Филипп работает на телевидении. Благодаря ему его отец Алексей смог начать карьеру на телеканале “Культура”, где вел передачу “Правила жизни”. После смерти отца весной 2022 года Филипп продолжил его дело.
Стоит отметить, что Филипп является дальним родственником известной семьи Михалковых-Кончаловских.

Напомним, ранее стало известно, что отец популярной Анастасии Ивлеевой, Вячеслав Ивлеев, прокомментировал новость о ее замужестве. Он заявил, что не был осведомлен о том, что его дочь вступила в брак, а также отметил, что не знаком с ее избранником.

Это не первый брак для Ивлеевой. Осенью 2019 года она вышла замуж за рэпера Элджея, однако их отношения закончились разрывом в 2021 году. По словам самой Анастасии, причиной развода стало то, что пара оказалась не готова к совместной жизни. Она также делилась в интервью с Ксенией Собчак, что развод дался ей нелегко, так как муж занимал важное место в ее жизни.


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