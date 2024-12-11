Милонов вновь требует запретить операционную систему iOS из-за «ЛГБТ-смайликов»

9 декабря на заседании Госдумы Виталий Милонов повторно выступил с предложением запретить распространять операционную систему iOS на территории России, признать корпорацию ООО «Эпл РУС» экстремистской организацией и изъять всю продукцию Apple с витрин магазинов.

Причиной послужили «ЛГБТ-смайлики» – эмодзи, которые заставляют людей вступать в однополые отношения.

– Через эту технику коллективный Запад распространяет пропаганду в обществе, у нас эпидемия уже целая. Товарищи, у нас у всех айфоны, зайдите, посмотрите: там есть и радуга, и беременные мужчины, и целующиеся женщины, – возмутился депутат.

По мнению экспертов, поскольку удалить отдельно взятые эмодзи из устройств технически очень сложно, единственным вариантом остаётся запрет самой операционной системы iOS и продукции Apple. Сам парламентарий в ответ заявил, что есть и другие выходы.

– Я уже говорил десять лет назад и вновь повторю: эти устройства надо взламывать и устанавливать туда отечественную операционную систему. «Аврора», кажется, называется, и она не одна у нас. Ещё Symbian была неплохая, мне нравилась в 2000-х. Почему бы её не поставить? Программистам лишь бы не работать, – прокомментировал он.

* Mеждународная некоммерческая организация ЛГБТ признана в России экстремистской вместе с её структурными подразделениями и филиалами

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