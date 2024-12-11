Бесшумный мини-компьютер Arctic Senza можно спрятать где угодно

Известный на рынке бренд Arctic показал свой новый мини-ПК под названием Senza, созданный специально для того, чтобы по максимуму освободить пространство на рабочем столе. Senza доступен в двух вариациях. Первая предлагает процессор Ryzen 5 от AMD, вторая базируется на более мощном Ryzen 7. Также пользователи могут выбрать накопитель на 1 Тб и 16, либо 32 Гб ОЗУ.

Важной особенностью Senza стало отсутствие в составе системы вентиляторов. В качестве пассивного радиатора выступает сам корпус компьютера, что позволило сделать его бесшумным и не требующим технического обслуживания, а благодаря низкому профилю машину можно просто закрепить на обратной стороне столешницы.

Разработчики оснастили Arctic Senza отдельным блоком ввода-вывода, который можно закрепить на краю стола, чтобы получить быстрый доступ к аудиоразъему, USB-портам и кнопкам управления работой. Комплект специальных зажимов, держатель для блока питания и муфта для проводов позволяют легко устанавливать Senza где угодно. Фанаты производительности и компактности могут приобрести базовую версию или более мощную за 599,99 евро и 729 евро соответственно.Источник — TechSpot