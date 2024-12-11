 

В России введут обязательную маркировку ёлочных игрушек

11.12.2024, 13:33, Разное
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Кабмин утвердил новые правила оборота ёлочных украшений.

С 1 января 2025 года каждая новогодняя игрушка должна получить уникальный код, содержащий информацию о производителе, составе стекла и максимальной высоте падения.

– Экспертизы Роскачества показали, что 84 процента ёлочных игрушек – контрафакт из подпольных стеклодувных цехов. Особую тревогу вызывают шары, не бьющиеся при падении, что нарушает ГОСТ. Потенциально они могут быть сделаны из генно-модифицированного стекла, – заявил замглавы Роспотребнадзора Виталий Зеленько.

Также ожидается, что каждая игрушка получит встроенный чип, передающий в единую систему данные о температуре на ёлке и количестве колебаний гирлянды. Верхушки (звёзды) праздничных деревьев будут маркироваться отдельно от других новогодних атрибутов.

В будущем правительство планирует ввести маркировку бенгальских огней, хлопушек и серпантина, а также поднять ввозные пошлины на них до 50%. Такая мера позволит защитить отечественных производителей новогодней утвари от демпинга из-за рубежа.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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