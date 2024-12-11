Управляемый воздушный шарик в желудке безвредно снижает количество съедаемой пищи на 60 процентов

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали систему OSIRIS, которая должна сменить устаревшую технологию похудения при помощи установки в желудке специальных воздушных баллонов. Ее главный недостаток в том, что организм привыкает к наличию постоянно надутого баллона и через 3-4 месяца ощущение наполненности желудка пропадает. Рецепторы вновь начинают посылать в мозг сигнал о «пустоте», который интерпретируется как голод.

Решение лежит на поверхности – нужно сделать баллон динамическим, чтобы он мог сдуваться и надуваться. В обычное время он находится сдутым, не давит на стенки желудка, а перед приемом пищи его объем увеличивается. Организм получает сигнал о том, что желудок почти наполнен, а потому съесть надо совсем немного, что и помогает бороться с перееданием.

Сложность была в механизме регуляции баллона – нужно как-то подавать газ внутрь, а потом откачивать по команде извне, для чего требуется некое устройство. Выбор пал на эндоскопическую гастростомию, которая применяется для кормления людей, чей пищевод сильно поврежден и они не могут получать пищу естественным путем. Тонкая трубка вводится в желудок и по ней подается пища, такие системы прекрасно служат годами, хотя и создают определенные неудобства.

Эксперименты на свиньях показали, что использование регулируемого баллона может снизить потребление пищи на 60 %. Увы, исследования только начались, а потому сложно рассуждать о долгосрочных последствиях данного метода — у него могут выявиться свои недостатки. С другой стороны, уже понятно, что такой способ помочь справиться с перееданием куда безопаснее, чем хирургическое вмешательство.

Источник — MIT