 

Петросян откровенно рассказал об отцовстве и переосмыслении роли семьи в его жизни

11.12.2024, 11:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара выглядит по-настоящему счастливой и гармоничной. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Вагана и дочь Матильду, что приносит в их жизнь новые радости и смыслы. Петросян, который вскоре отметит свой 80-летний юбилей, признается, что встреча с Брухуновой кардинально изменила его жизнь.

Он рассказал о том, как благодаря Татьяне ему удалось переосмыслить свои приоритеты. “Я был женат на своей работе”, — поделился артист. В прошлом он уделял больше внимания карьере, чем семье, считая, что его близкие должны поддерживать его в творческих начинаниях. Однако с приходом Брухуновой все изменилось: теперь он научился отделять рабочие моменты от семейных.

“Любви все возрасты покорны”, — утверждает Петросян, подчеркивая, как важно ценить каждый момент с близкими. Он искренне рад, что у него есть возможность исправить ошибки молодости и стать полноценным отцом для своих детей. “Лучше поздно, чем никогда”, — говорит он, осознавая, как много значит для него эта новая роль.

Евгений Ваганович также отметил, что видит большой потенциал в своих детях. Ваган, по его мнению, скорее всего выберет научную карьеру, нежели пойдет по стопам знаменитого отца. Что касается Матильды, то пока она слишком мала для того, чтобы родители могли оценить ее таланты и увлечения. Тем не менее Петросян уверен, что у них впереди много интересного.

Семейная жизнь Петросяна и Брухуновой наполнена взаимопониманием и поддержкой. Артист чувствует себя вдохновленным и полным сил рядом с молодой женой. Он надеется дожить до того момента, когда его дети станут самостоятельными и успешными людьми.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Роскомнадзор запустил превентивную блокировку сайтов

11.12 / Издательство «Молодая гвардия» перенесло выход биографии Башара Асада в серии «Жизнь замечательных людей»

11.12 / Владелец нечаянно выброшенного на свалку кошелька с 7500 биткоинами придумал остроумный план по его спасению

11.12 / Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ вернулись в Сумскую область

11.12 / Принц Гарри недоволен тратой Меган Маркл его наследства на личные нужды

11.12 / Рупор кремлевской пропаганды: За день до ухода Асада…

11.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Я вожу ядерные боеголовки в Белоруссию

10.12 / Мнение «аналитика»: Об историческом сливе… Почему Кремль так легко сдал Сирию?

10.12 / Мнение: Самые быстрорастущие экономики в Европе, рекорд торговли с Белоруссией и рост нефтегазовых доходов

10.12 / В СибГМУ и «Сколтехе» разработан новый материал для регенерации костей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика