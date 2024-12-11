Роскомнадзор запустил превентивную блокировку сайтов

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) анонсировала революционный подход к защите граждан от вредоносной информации – теперь ведомство будет блокировать сайты ещё до их появления в интернете.

Искусственный интеллект проанализирует все возможные комбинации доменных имен и автоматически внесёт в чёрный список те, которые могут быть использованы для создания нежелательных ресурсов.

– Как показала практика, наиболее вредоносными необходимо считать домены, содержащие слово «свобода» – его почему-то особенно полюбили экстремисты. Они будут блокироваться первыми, – пояснил пресс-секретарь Роскомнадзора Александр Черносотенный.

В качестве эксперимента ведомство уже заблокировало 10 тысяч несуществующих сайтов и теперь ожидает, когда кто-нибудь попытается их создать, чтобы доказать эффективность новой системы.

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