 

Издательство «Молодая гвардия» перенесло выход биографии Башара Асада в серии «Жизнь замечательных людей»

11.12.2024, 9:33, Разное
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Главный редактор издательства «Молодая гвардия» на пресс-конференции в ТАСС объявил о переносе на неопределённый срок выхода монографии, посвящённой Башару Асаду.

Вместе биографии бывшего президента Сирии в серии «Жизнь замечательных людей» в конце декабря выйдет исследование о лидере КНДР Ким Чен Ыне, подготовленное профессором Александром Ланьковым.

– Чтобы избежать несанкционированного распространения, рукопись монографии о Башаре Асаде хранилась в единственном экземпляре на сервере в редакции. К сожалению, в ночь на 9 декабря всё оборудование сгорело после хакерской атаки, – пояснили в издательстве.

Несмотря на утрату текста, «Молодая гвардия» планирует продолжить работу над подготовкой издания о бывшем сирийском лидере – по плану монография должна увидеть свет не позже 2030 года.

– Мы не оставим этот сюжет, но и переносить выход других книг из серии ЖЗЛ мы не можем. Поэтому биографию Асада мы выпустим, но не завтра, а в течение 5-7 лет, – добавил главред.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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