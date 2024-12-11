 

Владелец нечаянно выброшенного на свалку кошелька с 7500 биткоинами придумал остроумный план по его спасению

11.12.2024, 7:50, Разное
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Джеймс Хауэллс, бывший владелец нечаянно выброшенного жесткого диска, на котором находился кошелек с 7500 биткоинов, заявил о прогрессе в его поиске. Его мотивация проста – на сегодня этот кусок железа стоит примерно $771 млн. Это при условии, что за годы пребывания с 2013-го среди мусора на свалке он не утратил работоспособность. Но Хауэллс оказался крайне целеустремленным и принципиальным человеком.

Хауэллс готов раскопать свалку в поисках жесткого диска, но никак не может получить на это разрешение. После многих лет прений с властями на прошлой неделе дело перешло в суд. У Хауэллса много сторонников – и юристы, и инженеры, которые готовы постараться восстановить данные с устройства. Он готов щедро расплатиться за их услуги, если получит желаемое. Причем властям он тоже предлагал 10 % от содержимого кошелька, но те сочли это взяткой и отказались.

Сложность в том, что права собственности на жесткий диск Джеймса теперь под вопросом. Весь мусор после попадания на свалку становится собственностью местных властей, так как именно они несут ответственность за его утилизацию. То есть, возвращать Хауэллсу устройство они не обязаны, равно как и разрешать ему рыться в мусоре в его поисках. Поэтому он ухватился за данный фактор и потребовал от властей компенсировать ему потери, которые оценил в $629 млн.

Сам Хауэллс заявляет, что не сдастся и не вернется работать с 9 до 18, пока у него есть шанс разбогатеть, вернув себе цифровое сокровище. Или через находку жесткого диска, или же через получение компенсации от властей. К слову, те сами ничего не сделали для поиска искомого устройства.Источник &#8212 Techspot


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