 

Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ вернулись в Сумскую область

11.12.2024, 5:15, Разное
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Примечательное событие.
Спустя более чем 2 года ВС РФ вернулись в Сумскую область.
В рамках продолжащегося наступления в Курской области ВС РФ перешли границу Сумской области и заняли кусок территории к югу от села Плехово, которое также было вчера освобождено после длительных ожесточенных боев.
Пока что это скорее символическое занятие территории, нежели демонстрация более амбициозных планов по занятию севера Сумской области, но как знать – остановится ли продвижение после того как противника выбьют из Суджанского района.

Источник: Colonel Cassad


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