 

Принц Гарри недоволен тратой Меган Маркл его наследства на личные нужды

11.12.2024, 3:20, Новости дня
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Принц выразил свои опасения, заявив, что пришло время не только тратить деньги, но и начинать зарабатывать. Недавно Меган приняла решение стать генеральным директором своей новой компании, после того, как не смогла найти подходящего кандидата на эту должность.

Однако ее новые начинания не вызывают интереса у публики. Инсайдеры отмечают, что Гарри все чаще сомневается в ее решениях, подчеркивая, что хотя идеи Меган могут выглядеть многообещающе на бумаге, они не находят отклика у аудитории.

Меган пыталась запустить подкаст “Архетипы”, который был закрыт после всего 13 эпизодов, а также снималась в реалити-шоу о своей жизни с Гарри. Кроме того, она разрабатывала мультсериал и документальный фильм о поло. Несмотря на все эти усилия, проекты не принесли ожидаемого успеха и популярности.

Слухи о возможных проблемах в браке Гарри и Меган усиливаются из-за того, что их все реже видят вместе. Тем не менее, инсайдеры утверждают, что это осознанный шаг пары: они хотят быть воспринятыми обществом не только как супруги, но и как отдельные личности. Это решение может быть связано с постоянной критикой в адрес их стремления к публичности и с многочисленными заявлениями о том, как пресса негативно повлияла на их жизнь.


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