Рупор кремлевской пропаганды: Я вожу ядерные боеголовки в Белоруссию
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Лукашенко о том, как возит в Белоруссию ядерные боеголовки.
"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли" (с) Лукашенко.
Куда ты говоришь возишь ядерные боеголовки?
Это ведь не какая-то гребанная связка ключей…
2020-й. Лукашенко обречен. Его уход неизбежен.
2024-й год. Лукашенко завозит в Белоруссию российские ядерные боеголовки и подыскивает места под "Орешник".
Давайте, посмейтесь над "глупым колхозником".
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Источник: Colonel Cassad
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