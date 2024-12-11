 

Рупор кремлевской пропаганды: Я вожу ядерные боеголовки в Белоруссию

11.12.2024, 0:15, Разное
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Лукашенко о том, как возит в Белоруссию ядерные боеголовки.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли" (с) Лукашенко.

Куда ты говоришь возишь ядерные боеголовки?
Это ведь не какая-то гребанная связка ключей…

2020-й. Лукашенко обречен. Его уход неизбежен.

2024-й год. Лукашенко завозит в Белоруссию российские ядерные боеголовки и подыскивает места под "Орешник".

Давайте, посмейтесь над "глупым колхозником".

Источник: Colonel Cassad


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