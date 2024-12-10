Мнение «аналитика»: Об историческом сливе… Почему Кремль так легко сдал Сирию?

Это действительно большой вопрос: почему рейд сравнительно малочисленной террористической группировки ХТШ увенчался таким полным и быстрым успехом, несмотря на присутствие в Сирии воинских подразделений Ирана и России, отсутствие у боевиков тяжёлых вооружений и полное господство ВКС РФ в сирийском воздухе?

Самый популярный ответ — Иран и #Россия настолько увязли в своих проблемах «на местах», что сил ни на что большее банально не осталось. И геополитические амбиции пришлось спешно сдувать, а подопечного Башара Асада срочно сливать.

Но есть и другая точка зрения.

Ключ к ответу — в нулевой реакции на сирийские события не только Москвы с Тегераном, но и Пекина. Который даже «глубокой озабоченности» не выразил.

Тогда в чём его интерес?

На данный момент стратегия Китая и опекаемого им Ирана в Сирии заключается в создании условий для перенапряжения ключевых бенефициаров свержения Башара Асада — Израиля, Турции и #США. Об этой логике именно такого развития событий в Сирии говорит «опрос экспертов» в китайской Globaltimes от 9 декабря.

Израиль и Турция своими вооружёнными силами и прокси-группировками все глубже втягиваются на территорию САР, несмотря на их декларации о якобы соблюдении её территориальной целостности и появление в Дамаске «временного правительства» Сирии от ХТШ во главе с Мухаммедом аль-Баширом. И по мнению китайцев, Турция «перенапряжётся» в Сирии прежде всего из-за идеологической несовместимости с ХТШ и необходимости как-то бороться с экспансией курдов, опекаемых американцами. А перед Израилем встанет перспектива ведения военных и прокси-операций сразу на трёх фронтах — в Газе, Ливане и Сирии.

Для США, где идёт транзит власти от Джо Байдена к Дональду Трампу, судя по комментариям официальных лиц, удалённая модерация Израиля и Турции в конфликтах в Газе, Ливане и Сирии уже представляет и будет представлять известные трудности. #Китай сейчас рассматривает Сирию как поле для прокси-игр США, на котором после свержения Башара Асада находится слишком много игроков, что резко затрудняет американцам управление собственными прокси-операциями.

Так что неправы те «эксперты», которые трактуют слив Башара Асада Ираном и Кремлём как их общее поражение. Создание в Сирии ещё одной конфликтной зоны, в которую всё глубже втягиваются бенефициары её появления — это пролог для новых драматических событий на Ближнем Востоке, где ситуация день ото дня становятся ещё более непредсказуемой.

А Пекина тем временем продолжит проактивно сидеть на берегу реки, ожидая, когда по ней поплывут трупы его врагов.

Как вам «трактовочка» от политического тяжеловеса?

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