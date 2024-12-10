 

Мнение: Самые быстрорастущие экономики в Европе, рекорд торговли с Белоруссией и рост нефтегазовых доходов

10.12.2024, 21:15, Разное
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1. Россия занимает в этом году в Европе первое место по темпам роста экономики среди сколько-нибудь крупных стран (диаграмма). Впереди нас только Белоруссия (с тем же показателем в 3,6%), а также Сербия (3,9%) и Мальта (5%). Франция, Германия, Британия и прочие крупные экономики Европы остались позади нас (ссылка). Отсюда мораль: если ваш блицкриг против русского медведя очередной раз провалился, лучше сдавайтесь сразу, дешевле выйдет.

2. Торговля России и Белоруссии ставит новые рекорды (ссылка):

По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, “несмотря на все проблемы, разного рода нерешенные вопросы, в 2024 году торговый оборот между странами достигнет $59-60 млрд, включая товары и услуги”. Лукашенко отметил, что это является “исторически высоким показателем между двумя государствами”.

Довольно удобно иметь под боком небольшую дружественную страну, которая не является частью России, и на которую большая часть антироссийских санкций не распространяется.

3. Россия, хоть и в меньшем объёме, продолжает поставки нефти и газа в ЕС по трубопроводам. Также мы поставляем нефть и газ в Китай и другие страны Азии. С поставками СПГ по всему миру и с поставками нефти танкерами теневого флота у нас тоже всё хорошо. Нефтегазовые доходы российского бюджета в этом году заметно выросли (ссылка, картинка):

В январе-ноябре нефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 25,7 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и составили 10,341 триллиона рублей. <…>

Общий объем доходов российского бюджета в указанный период вырос на 25,8 процента и составил 32,65 триллиона рублей, следует из материалов.

Расходы у нас тоже большие, поэтому у России пока что сохраняется небольшой дефицит бюджета – 0,2% ВВП (ссылка). Однако уже в 2025 году мы начинаем снижать расходы, возвращаемся к нормальной жизни. Проще говоря, уже в следующем году экономика России начнёт работать в надёжный плюс. Это делает наше экономическое положение очень устойчивым, а это в условиях продолжающейся СВО приоритет номер 1.

Источник: Место для дискуссий


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